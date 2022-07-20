С двойной оплеткой и классический пучок балерины: простые и удобные прически для маленьких девочек

Удобные прически для маленькой девочки часто предполагают поднятые со лба пряди. Такие прически позволяют “открыть” взгляд и создают опрятный вид. Какие прически помогут создать красивый образ, но при этом не станут слишком травмировать нежную кожу головы у ребенка? Вот несколько самых удачных вариантов.

Цветные хвостики

Все, что вам нужно для создания такой прически, – несколько мягких маленьких цветных резинок. Сделайте косой пробор на макушке, а хвостики ориентируйте от пробора к уху – прическа готова!

Косичка из хвостиков

Это вариация предыдущей прически позволяет убрать от лица даже самые мягкие волоски. Вам нужно разделить голову центральным пробором на две половинки. Каждую половинку разделить на части и просто завязывать хвостики, добавляя к каждому новому хвостику волосы из предыдущего.

Хвосты бантики

Просто поднимите волосы вверх и зафиксируйте их резинками с бантиками. Или сформируйте вместо хвостиков маленькие пучки.

Мягкая повязка

Зафиксируйте волосы с помощью широкой мягкой повязки.

Мягкий хвост

Волосы на макушке заплетите в мягкую косу до затылка. Оставшуюся свободную часть волос соберите на затылке в хвост.

Пучок балерины

Мягкий пучок на макушке – невероятно нежно смотрится на голове маленькой девочки. Это прекрасная и несложная прическа не натягивает кожу головы и позволяет долго сохранять волосы в порядке.

Полупучок на макушке

Такая прическа подойдет малышкам с недостаточной для полного пучка длиной волос. Конечно, большая часть волос останется свободной, но это прекрасная альтернатива конскому хвосту.

Эти простые прически не требуют особых навыков для их исполнения. Главным преимуществом таких причесок становится их малая травматичность для детских волос и кожи головы, а также тот момент, что восстановить любую из них можно за считанные минуты.