Хиты летнего нейл-арта для зрелых дам: какие тенденции маникюра подходят для тех, кому за 50

Женщинам в возрасте иногда кажется, что единственными цветами, подобающими их возрасту, остаются белый и черный, а яркое – для молодежи. Стоп! Не стоит загонять себя в рамки, потому что дизайнеры и стилисты прикладывают огромное количество усилий, чтобы женщины всего мира чувствовали себя ухоженными и красивыми. Берите на вооружение следующие варианты маникюра и наслаждайтесь красотой своих рук.

Классический френч

Классический френч кочует из сезона в сезон и никогда не выйдет из моды. Вариант для женщин, придерживающихся строгой классики и элегантности.

Блестки

Праздничный вариант. Почему-то у большинства блестки ассоциируются исключительно с зимними праздниками. Если вас пригласили на опен-эйр или вечеринку на даче с искристым шампанским, то пусть маникюр создает настроение и вторит сверканию пузырьков.

В отпуск

Если вы любительница разнообразных украшений, то перегружать маникюр яркими цветами и дополнительными деталями не стоит. Придерживайтесь минимализма. Пусть это будет сочетание белого и золотого на нейтральном фоне, зато вы сможете надеть даже самые тяжелые, броские украшения и не переборщите.

Золото и серебро

Идеальные статусные цвета, которые не привлекают внимания, но выглядят благородно и дорого.

Блестки дают простор для фантазии. Рисуйте полоски, клетку, волны, покрывайте ногтевую пластину полностью, в любом случае вы попадете в яблочко.

Графика

Есть время и желание создавать красоту? Отлично. Предложите своему мастеру такой вариант маникюра на короткие ногти. Вариант подойдет женщинам, которые часто общаются с детьми, занимаются прикладной деятельностью или активно занимаются спортом. На короткие ногти довольно сложно придумать качественный нейтральный рисунок, и шахматная доска подходит идеально.

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Отлично смотрится графика нейтральных оттенков. Выберите полупрозрачный лак и нанесите интересный рисунок. Он может быть любой сложности, потому что блеклый цвет не привлекает внимания и не перегружает рисунок. Выбирайте пудровый розовый цвет, бежевый, слоновой кости. Но учтите: такой маникюр требует идеадьно увлажненной кутикулы, без заусенцев и трещин.

Зебра

Вариант подойдет женщинам, занимающим руководящую должность и имеющим в подчинении большое количество людей. В таком статусе нужно выглядеть строго, но стильно, чтобы никакая деталь не отвлекала от общего образа. Черно-белый френч на центральной базе поможет создать именно такой образ. Особенно по душе он придется дамам, выбирающим классические цвета.

Пастельные цвета

Когда мы говорим о том, что яркие цвета идут и женщинам бальзаковского возраста, мы, конечно, не имеем в виду неоновый или ярко-розовый. Такие цвета выглядят вульгарно и дешево. А вот пастельные оттенки подходят к любому образу благодаря тоновой мягкости, которая визуально сглаживает мелкие морщинки и пигментные пятна. Тут важно выбрать правильный подтон. Если кожа рук у вас имеет бежевый оттенок, выбирайте цвета с розовым поддоном. Если руки у вас периодически краснеют, например от холода, выбирайте лак с теплым коричневым и желтым подтоном.