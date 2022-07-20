 

Скандалы: Ни воды, ни света, ни туалетов…

20.07.2022, 20:40, Разное
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Крымчане в шоке от железнодорожного сервиса

В весьма неприятном положении оказались жители Крыма, которым приходится часто ездить по работе «на материк». Поскольку сегодня авиасообщение с полуостровом отсутствует из-за закрытия аэропорта Симферополя, они вынуждены пользоваться железной дорогой. Несмотря на то, что этим летом туристический поток в Крым по сравнению с прошлым летом сократится на треть, поездов все равно не хватает, так что РЖД вынужден удлинять составы и запускать дополнительные.

И все равно, ситуация такова, что Ксения Собчак назвала эту дорогу в своем канале «дорогой ярости», приведя в качестве примера письмо одного из своих подписчиков:

«Новость для любителей поездов от моих подписчиков из Крыма, у которых путь с полуострова на большую землю теперь называется дорогой ярости. Наслаждайтесь…»

Вот что говорится в этом письме:

«Это уже просто невыносимо. Вчера супруг уехал по делам в Минеральные воды из Симферополя в прицепном вагоне, таких было два. В их вагоне уже при посадке не было электроэнергии — свет, розетки и кондиционер не работали, через час после отправления сломались оба туалета. Ближе к Джанкою люди стали падать в обморок от жары и духоты, так как окна не открывались тоже, ведь вагон с кондиционером! Начальник поезда принял решение переселить людей в другой вагон, который ехал на ремонт. Люди за пять минут собирали вещи, коляски детей и бежали через пол платформы. В вагоне, в который их переселили есть электроэнергия, но не работает бойлер, нет воды и не работает туалет».

В послесловии к письму Собчак добавляет:

«Сердечники и молодые матери передают отдельный салют. Однако стоит напомнить, что перевозками из Крыма занимается транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Поэтому проклятья стоит немного переадресовать…»

Оригинал материала: “Новые Известия”



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