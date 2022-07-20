Мнение: “Форум свободных народов”

"Форум свободных народов"

На Форуме Свободных Народов в Праге 22-24 июля во время принятия Декларации о Деколонизации России будет выступать Пол Гобл — американский аналитик, специалист по этническим вопросам Советского Союза и России.

В разные годы Пол Гобл занимал разные должности, связанные с Россией. Среди прочего его карьера включала такие посты, как:

Аналитик советских национальностей, Бюро разведки и исследований государственного департамента, Центральное разведывательное управление;

Специальный советник по проблемам советской национальности, Государственный департамент США;

«Голос Америки» (иностранный агент в России), старший советник директора;

«Радио Свобода» (иностранный агент в России), помощник директора по вопросам вещания и директор по коммуникациям;

Заместитель директора департамента исследований «Радио Свобода»;

Старший юрист, Фонд Карнеги за международный мир.

Сама Декларация о Деколонизации России начинается с пассажа о том, что «России — это страна-террорист». Далее описывается неизбежность гражданской войны в стране, которая находится на грани распада. В связи с этим участники ФСН обращаются к национальным и региональным элитам стран ООН начать создание Национальных Переходных Правительств в изгнаний, чтобы международное сообщество вело диалог не с Москвой, а с этой Переходной Администрацией.

На ноябрь 2022 года ФСН уже запланировал созыв Международной Конференции по Мирной Деколонизации и Территориальному Устройству Построссийского Пространства с участием государств – членов Совбеза ООН.

В Декларации содержится много разных пунктов, начиная призывом к жителям регионов России начинать протесты и саботаж против действующего руководства страны, заканчивая призывом к странам ООН подготовить новые Конституции для свободных государств. И да, судя по всему, руководство ФСН иронии в своих заявлениях не замечает.

https://t.me/pezdicide/1754 – цинк

Собственно, все по лекалам прошлой Холодной войны.

США даже не особо не скрывают, что их целью является деструкция России по линии национальных разломов.

Поэтому целью США конечно же является не "победа Украины" или "свержение режима в Москве" – это лишь средства для достижения главной цели – ликвидации РФ в ее текущих границах как субъекта мировой политики.

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