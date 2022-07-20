Эксперты по климату предрекли миру ещё больше аномальной жары в ближайшие годы

Аномальная жара, охватившая в этом году почти всё Северное полушарие, в ближайшем будущем может стать нормой, пишет The Insider. Как поясняют эксперты по климату, глобальное потепление делает вероятность появления тепловых волн более высокой, к тому же они длятся дольше и охватывают всё большую площадь. В связи с надвигающейся опасностью учёные призывают мир сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.



AP

В этом году экстремальная жара охватила почти всё Северное полушарие, пишет The Insider. Как передаёт издание, в настоящее время Европа переживает третью волну летней жары, которая несёт угрозу миллионам людей и провоцирует разрушительные лесные пожары. Только в воскресенье Португалия и Испания сообщили о более чем 1000 смертях, связанных с жарой. Во Франции тысячи людей вынуждены были спасаться бегством от лесных пожаров. В Великобритании два аэропорта прекратили работу после того, как их взлётно-посадочные полосы деформировались из-за высоких температур. В Уэльсе была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.

При этом Европа — не единственное место, где царит зной, отмечает издание. Почти всё Северное полушарие от Китая до Северной Африки и Соединённых Штатов в этом месяце было охвачено рекордной жарой.

По мнению эксперта по климату Дипти Сингх из Вашингтонского университета, такие тепловые волны нельзя назвать аномальными. «Вероятность возникновения тепловых волн возрастает просто потому, что потеплеет. И это происходит практически в любой точке земного шара», — отмечает специалист.

Как пишет The Insider, это лето, вероятно, выдастся особенно жарким по сравнению с предыдущими, однако учёные предупреждают, что подобные температуры могут стать нормой. В связи с надвигающейся опасностью экстремальных, длительных, рекордных тепловых волн в летний период исследователи призывают мир сократить выбросы парниковых газов.

Тем временем города должны приготовиться к отражению удара, пишет издание. Это означает увеличение зелёных насаждений, чтобы обеспечить жителям больше тени, и укрытие таких поверхностей, как асфальт, который существенно нагревается под прямыми солнечными лучами. Правительства могут адаптировать инфраструктуру к новым экстремальным температурам, чтобы избежать деформации железнодорожных путей, плавления кабелей и сбоев в подаче электроэнергии. Необходимо также создание дополнительной социальной инфраструктуры, политики защиты людей, работающих на открытом воздухе, и надёжных систем оповещения.

«Должен произойти своего рода сдвиг в восприятии того, что на самом деле означает жара: что жара — это не какой-то весёлый день на пляже, а что она потенциально опасна для здоровья», — считает физик-климатолог из Колумбийского университета Кай Корнхубер. Как напоминает The Insider, в марте этого года рекордное тепло накрыло сразу оба полюса, несмотря на то что Арктика и Антарктика находятся в противоположных частях земного шара. В то же время двухмесячная жара обрушилась на Индию и Пакистан. В июне под действие удерживающих жару антициклонов попали США и Европа, где установились температурные рекорды, в то время как в Тунисе ещё большая жара и лесные пожары уничтожили посевы.

«Эти температуры появляются при глобальном потеплении всего на два градуса по Фаренгейту, притом что мы находимся на пути к потеплению ещё на четыре градуса по Фаренгейту в течение этого столетия», — предупредил климатолог из Техасского университета A & M Эндрю Десслер в июне.

В целом повышение температуры Земли делает тепловые волны более частыми, сильными и продолжительными, констатирует издание По оценкам, сделанным американским правительством в 2018 году, периоды аномальной жары в США стали происходить в три раза чаще с 1960-х годов, а средняя продолжительность сезона экстремальных температур увеличилась на 45 дней. Межправительственная группа экспертов Организации Объединённых Наций по изменению климата ожидает аналогичной тенденции по всей планете.

Поскольку тепловые волны отныне случаются чаще и длятся дольше, они неизбежно будут одновременно возникать в разных местах ещё чаще, делает вывод The Insider. По словам Сингх, в 1980-х годах одновременные периоды жары наблюдались в течение всего 20—30 дней каждое лето. Глобальное потепление привело к шестикратному увеличению частоты одновременных тепловых волн за последние 40 лет, как показало совместное исследование Сигх и Корнхубера, опубликованное в журнале Американского метеорологического общества в июне. Исследование также показало, что одновременные тепловые волны охватили примерно на 46% больше пространства и достигли максимальной интенсивности, которая оказалась на 17% выше, чем 40 лет назад.