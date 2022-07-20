Депутат: Новое молодежное движение сделает детей счастливее… или Путина

Благодаря новому движению у детей появилась возможность проявлять себя не только на конкурсах, но и каждый день в любом уголке России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Метелев. В среду президент РФ Владимир Путин возглавил наблюдательный совет всероссийского движения детей и молодежи.

«Тех, кто десятилетиями занимается воспитанием детей, мы сегодня объединили под общей эгидой Российского движения детей и молодежи. Дети счастливы от того, что у них появляется возможность проявлять себя не на какой-то конкурсной основе или по каким-то лишь направлениям, а ежедневно и вне зависимости, откуда они – из Петропавловска-Камчатского, Калининграда, Москвы или Самары», – говорит глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Это движение, добавил депутат, развернет свою работу в каждой школе, в каждом колледже страны. «Согласие президента РФ возглавить наблюдательный совет движения – это сигнал всем: берите пример, дело важное. Губернаторам, при которых в регионах должны появиться Советы, госкорпорациям и министерствам активно принимать участие в жизни этого движения, предоставлять ресурсы, возможности, инфраструктуру для того, чтобы как можно больше детей в нашей стране были счастливы. Наши родители, взрослые старались, чтобы мы не знали бед. А мы, в свою очередь, обязаны сделать тоже самое. Но только гораздо больше. Сейчас время возможностей и его нельзя упустить. Его нужно подарить детям», – указал Метелев.

В среду президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет одноименного российского движения. «Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – сказал президент.

Организацией воспитания и досуга молодежи будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения. Стать членами «Большой перемены» смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика. Также разрешается открытие филиалов за рубежом.

На прошлой неделе Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. До этого закон одобрили Совфед и Госдума. Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Первичные ячейки движения появятся в школах и колледжах. Поправки ко второму чтению разрешили передавать в собственность этого движения имущество, в том числе бывшие дома пионеров и детские лагеря.

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