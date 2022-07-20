 

Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ Белоруссии

20.07.2022, 19:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обратился к председателю госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с просьбой «найти десятку» миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.

На пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ РФ инженерными классами, а также сделать это и в Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», – обратился Фролов к президенту. 

Он добавил, что хотел бы оснастить «роббо классами» российские школы и культурные центры за границей по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.

Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», – сказал президент.

Путин отметил, что белорусам нужно помочь, так как это близкое, союзное государство.

Глава государства в среду принимал участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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