Пригожин призвал генпрокурора России Краснова внести “Медузу” в список нежелательных организаций

Как отметили в пресс-службе компании “Конкорд”, если “Медузу” признают нежелательной организацией, то руководителей и сотрудников издания можно будет привлечь к уголовной ответственности в рамках статьи 284.1.

“Это позволит нам в рамках новой статьи УК РФ 284.1 привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности, в том числе ранее упомянутую нами [журналистку] Лилию Яппарову, за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Ранее Пригожин направил письмо к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросил их возбудить уголовное дело против Яппаровой, которая готовит массовые информационные провокации против России.