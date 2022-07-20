 

Дибала объяснил причины своего перехода в “Рому”

20.07.2022, 19:38, Разное
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Скорость и решительность “Ромы” в попытках заполучить меня стали решающими. Команда на подъеме – это то, к чему я присоединился. Клуб, который продолжает строить прочный фундамент для будущего”. Официальный сайт “Ромы” цитирует слова Дибалы: “Жозе Моуриньо – тренер, сотрудничество с которым было бы для меня честью”.
Он сказал, что ему очень нравится атмосфера болельщиков “Ромы”. Он сказал, что очень хочет выразить свою благодарность клубу.

Дибала официально ушел из “Ювентуса” 30 июня.

Нападающий выступал за “Ювентус” с 2015 года. В составе “бьянконери” он выступает с 2015 года, сыграл 292 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. В составе команды Дибала пять раз становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок, а также Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Дибала перешел в “Рому” на правах свободного агента.



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