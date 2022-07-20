 

Джонсон попрощался с парламентом словами “Hasta la Vista, baby!”

20.07.2022, 19:38, Разное
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, подал в отставку и попрощался с парламентом словами “Hasta La Vista, Baby” в конце своей последней речи перед ним.
Он завершил свою речь словами: “Я хочу сказать всем спасибо и “Hasta vista, baby!”.

После этих слов члены его партии встали, чтобы поаплодировать премьер-министру, когда он уходил. Многие приветствовали его, когда он направлялся к выходу, и похлопывали его по плечу. Оппозиция не двинулась с места и осталась сидеть.

Премьер-министр отвечает на вопросы членов парламента по средам. Сегодня была последняя сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.



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