Путин: Российские компании должны шевелится после ухода иностранных компаний из России

“То, что они (иностранные корпорации – RT), уходят, дает нам возможность наконец-то двигаться”, – сказал российский лидер. “Сидеть на иностранных технологиях – это значит впасть в зависимость, это унизительная зависимость и очень опасная зависимость”.

По его словам, опасность этой зависимости в том, что она переходит из одной области в другую и затрагивает в итоге “критические”, а именно военные технологии.

Российский лидер также заявил о своей уверенности в новом этапе мировой истории.

Путин примет участие в пленарном заседании Форума стратегических инициатив 20 июля. Тема дискуссии – “Сильные идеи для нового времени”. Прямую трансляцию будет вести телеканал RT.