 

Путин: Российские компании должны шевелится после ухода иностранных компаний из России

20.07.2022, 19:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“То, что они (иностранные корпорации – RT), уходят, дает нам возможность наконец-то двигаться”, – сказал российский лидер. “Сидеть на иностранных технологиях – это значит впасть в зависимость, это унизительная зависимость и очень опасная зависимость”.
По его словам, опасность этой зависимости в том, что она переходит из одной области в другую и затрагивает в итоге “критические”, а именно военные технологии.

Российский лидер также заявил о своей уверенности в новом этапе мировой истории.

Путин примет участие в пленарном заседании Форума стратегических инициатив 20 июля. Тема дискуссии – “Сильные идеи для нового времени”. Прямую трансляцию будет вести телеканал RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.21 / Госдума приняла закон о запрете праздношатания (прогулок)

23.01.22 / Мнение: Лучший подарок потерпевшему

18.08.21 / Настасия Шубская поделилась новыми фото сына от Александра Овечкина в честь его дня рождения

14.04.22 / Мнение: Новые нежелательные организации

22.09.20 / Скандалы: Шестой

26.12.21 / Для подготовки к контакту с внеземными цивилизациями в NASA нанимают священников

18.09.21 / Скандалы: Онкоцентр в Калининграде: история «Капсулы времени» от Антона Алиханова

05.12.21 / Бахрома и блестки. Трендовые сумки на следующий год

05.04.22 / Меркель высказалась о членстве Украины в НАТО

13.03.22 / Но не было подлей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика