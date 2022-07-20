В Великобритании хотят сократить популяцию серых белок

В Великобритании остро стоит проблема распространения серых белок. Их стало слишком много с того момента, как вид завезли на территорию страны, а было это в 1870-х годах. Ученые предложили новый метод борьбы с быстрым размножением серых белок.

Все бы ничего, но серые белки вытесняют другие виды с их привычных ареалов обитания. Это приводит к миграции животных и сокращению численности популяций. Именно поэтому специалисты решили решить проблему.

Они подошли к вопросу серьезно и предложили использовать контрацептивы для блокировки неконтролируемого процесса размножения белок. Были разработаны ловушки с препаратами, в которые в связи с особенностями строения, попасть могут только серые белки.