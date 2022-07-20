Экологи нашли микропластик в мясе и молоке

На сайте экологической организации Plastic Soup Foundation недавно публиковали подробное описание результатов исследований научных сотрудников Амстердамского свободного университета. Оказалось, что в крови мясе и молоке скота содержатся частицы микропластика.

Эксперты проанализировали 12 проб крови, взятых у крупного рогатого скота, и столько же образцов, полученных от свиней. Результаты показали, что в крови действительно содержатся частицы. Экспертиза молока, купленного на фермах и в супермаркетах, также продемонстрировала наличие микропластика в 18 из 25 образцов. Исследование состава мяса дало аналогичные результаты.

Большая часть микропластика попадает в организм коров и свиней с комбикормом. Он отделятся от упаковок, поэтому производители продуктов питания для сельскохозяйственных животных должны срочно изменить состав своих упаковочных материалов или заменить пластик экологичным сырьем.