 

Для работы экстрасенсом придётся получить профильное образование

20.07.2022, 19:32, Разное
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С целью защиты прав потребителей Роструд с 1 января 2023 года вводит обязательное лицензирование для экстрасенсов и предсказателей.

Начиная с этой даты, поставщики услуг будут обязаны получить высшее профильное образование или прекратить деятельность.

Замглавы Роструда Иван Конюхов заявил, что с начала года участились жалобы на несбывшиеся предсказания, некачественные привороты и порчу.

– В профессии зачастую работают дилетанты, поэтому и результаты соответствующие. Они выманивают у людей огромные средства, а ответственности никакой не несут, – отметил он.

Факультеты, на которых видные специалисты по энергопрактикам и эзотерике обучают необычной профессии, уже несколько лет функционируют в СПбГУ, УрФУ и Тимирязевской академии. В течение последующих пяти лет список расширится и диплом экстрасенса можно будет получить в большинстве областных центров.

До 2027 года будут действовать положения переходного периода – экстрасенсы со стажем смогут продолжать практику, но им придётся явиться в специализированные центры аттестации и сдать экзамены. После этого им будет выдана временная лицензия с условием одновременного обучения в специализированных вузах.

Также в ближайшее время будет создано новое ведомство – Росэкстрасенсорика. Структура займётся мониторингом качества оказания магических услуг в стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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