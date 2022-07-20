Цветная капуста и орехи: продукты питания, которые помогают защищать кожу от ультрафиолетовых лучей

Ультрафиолетовые лучи оказывают отрицательное действие на кожу, так как они могут спровоцировать ожоги, повреждение эпидермиса и даже привести к возникновению рака кожи. Именно поэтому очень важно обеспечить защиту от ультрафиолетового излучения.

Помочь в этом могут некоторые продукты питания. Однако стоит помнить о том, что продукты оказывают только поддержку организму и не могут обеспечить полную защиту, именно поэтому в любом случае нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Вот что стоит включить в рацион для защиты от ультрафиолета.

Продукты, богатые ликопином и бета-каротином

Ликопин и бета-каротин являются мощными антиоксидантами, присутствующими во многих овощах и фруктах, особенно в красных, оранжевых и розовых.

Дыни, помидоры, красный и желтый перец, морковь – это только лишь некоторые продукты, богатые этими веществами.

Согласно проведенным исследованиям, организм распределяет каротин, поступающий из пищевых источников, в клетки кожи. Это вещество обладает фотозащитными свойствами. Бета-каротин помогает обеспечить защиту от солнечных лучей спустя десять недель после попадания в организм.

Стоит есть салаты, готовя их из овощей самых разных цветов. Также стоит добавлять много зелени.

Вода

Увлажнение просто необходимо для поддержания здоровья кожи, особенно в летние месяцы, когда погода может быть сухой и жаркой. Чтобы определить, есть ли обезвоживание, стоит посмотреть на цвет мочи. В норме она должна быть практически прозрачной. Если цвет желтый, то нужно пить больше воды.

Чтобы избежать обезвоживания, нужно выпивать не менее 8 ст. воды в течение дня. Также стоит добавлять электролиты, такие как калий, натрий, магний и кальций.

Фрукты и овощи, богатые витамином С

Витамин С является антиоксидантом, помогающим бороться с окислительным стрессом и способствующим здоровью кожи. Кроме того, он участвует в выработке коллагена, который является одним из основных белков организма.

Именно поэтому стоит включить в свой рацион красный и зеленый перец, чернику, брокколи, киви, клубнику, брюссельскую капусту, лимоны.

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Потребление омега-3 жирных кислот

Полезные жиры содержатся в семенах чиа, конопли, орехах, яйцах, рыбе. Эти вещества просто необходимы для нашего организма.

Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и помогают организму активно бороться с окислительным стрессом.

Если не нравятся эти продукты, то можно принимать специальные добавки, содержащие в составе омега-3.

Источники антиоксидантов

Есть множество различных растительных продуктов, которые помогают поддерживать здоровье кожи и усиливают фотозащиту от УФ-лучей.

Стоит потреблять овощи, богатые такими антиоксидантами как зеаксантин и лютеин. Они помогают защитить кожу от солнечных лучей.

Хорошим продуктом является цветная капуста. Она содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом, спровоцированным свободными радикалами.

В общем, стоит всегда потреблять в пищу яркие и красочные продукты. Свежие овощи и фрукты также содержат воду, что способствует дополнительному увлажнению.