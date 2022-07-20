Каштановые волосы со светлыми прядями — свежая идея для окрашивания: как ухаживать за такими волосами

Каштановые волосы со светлыми прядями никогда не выйдут из моды. Они стали классикой по нескольким причинам. Такое окрашивание подойдет любой брюнетке, оно не требует сложного ухода и отлично смотрится в любое время года. В статье мы расскажем об особенностях каштановых волос со светлыми прядями и об уходе за ними.

Что нужно знать об окрашивании

Чтобы получить светлые пряди, нужно много терпения. Это особенно касается темно-каштановой шевелюры. Чтобы добиться желаемого эффекта, вам придется осветлять отдельные волосы на много тонов. Такую работу следует доверять профессионалу. Самостоятельно осветлять пряди не стоит, так как велик риск их повреждения.

Выбор цвета прядей

Если вы не готовы к радикальным изменениям, но хотите внести разнообразие в свой облик, то выбирайте скрытое окрашивание. При этой технике светлые пряди “прячутся” в основной массе волос и видны только при изменении укладки.

Если вам нравятся более смелые решения, то попробуйте контрастные тона светлых прядей. Мы расскажем о них далее.

Карамельный

Карамельные пряди красиво смотрятся на темно-каштановых волосах. Эти два цвета хорошо сочетаются. Комбинация теплых и насыщенных тонов придает больше объема шевелюре.

Пепельно-русый

Если у вас темно-каштановый цвет волос, то попробуйте создать на них пепельно-русые блики. Холодные оттенки прекрасно подойдут к вашему естественному тону шевелюры.

Платиновый

Платиновые пряди создают контраст с каштановым фоном. Такой вариант подходит для женщин, любящих смелое окрашивание. Платиновые блики особенно эффектно смотрятся, если они выполнены в технике “балаяж”.

Кремово-светлый

Если платиновый блонд выглядит для вас слишком смело, но вы хотите создать контраст на шевелюре, то покрасьте пряди в кремово-светлый цвет. Этот тон четко выделяется на каштановом фоне, но не выглядит слишком броским.

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Клубничный

Темно-каштановые волосы с клубничными прядями выглядят очень эффектно. Такие блики придают шевелюре приятный и модный розоватый оттенок.

Далее мы расскажем об уходе за каштановыми волосами со светлыми прядями.

Используйте моющие средства для окрашенных волос

Используйте специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Это поможет вам сохранить цвет как можно дольше.

Применяйте маску

Осветление прядей создает нагрузку на волосы. Чтобы пряди восстановились, дважды в неделю делайте питательную маску для шевелюры.

Нанесите питательную маску на влажные волосы. Оставьте ее на 3-5 минут. Затем тщательно промойте голову теплой водой и промокните полотенцем.

Используйте термозащиту

Чрезмерное использование горячих инструментов повреждает окрашенные пряди. Не забывайте наносить на шевелюру термозащитный спрей перед применением фена, щипцов или утюжка для выпрямления.

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Сушите волосы на воздухе

Периодически позволяйте своим волосам отдохнуть от горячих инструментов. Время от времени сушите их на воздухе, не используя фен.

Если вам нравятся пляжные волны, то вы можете создать их без плойки. Нанесите спрей для укладки на слегка влажные пряди. Затем заплетите их в косу и распустите, когда они высохнут.

Применяйте освежающие средства

Окрашенные волосы нередко становятся тусклыми. Поэтому их нужно обрабатывать освежающими спреями, которые придает прядям блеск и гладкость.

DIY-средство для окрашенных волос

Если светлые пряди выцвели и потускнели, то вы можете вернуть им блеск с помощью простого домашнего средства. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

зародыши пшеницы, мед и экстракт лимона – по 2 столовых ложки каждого продукта; оливковое масло – половина стакана; сок и мякоть из половинки лимона.

Смешайте все продукты до однородного состояния. Нанесите смесь на волосы и распределите по всей длине. Соберите пряди в пучок и наденьте шапочку для душа. Подержите смесь на голове полчаса, а затем вымойте с шампунем и кондиционером.

Используйте это средства дважды в неделю. Если у вас короткие волосы, то сократите пропорции ингредиентов вдвое.

Заключение

Каштановые волосы со светлыми прядями – красивый и модный вариант окрашивания. Он освежает лицо и позволяет выглядеть визуально моложе.