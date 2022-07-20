Мнение: Король уходит непобежденным

1. Магнус Карлсен отказался играть матч на первенство мира по шахматом с Яном Непомнящим по причине "отсутствия мотивации".

2. Это вряд ли связано с политикой, так как о такой возможности Карлсен говорил еще до начала СВО.

3. Исключение Карлсен был готов сделать лишь для иранца Фирузджи, с которым ему было бы интересно сыграть, но тот провалился в турнире претендентов.

4. Таким образом, Карлсен фактически сдает чемпионский титул и уходит непобожденным, но в отличие от Фишера с шахматами заканчивать не собирается. Ближе всех к тому, чтобы отобрать у Карлсена корону за прошедшее десятилетие подобрался Сергей Карякин.

5. Так как трон остается вакантным, то за звание следующего шахматного короля сразятся Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов и китаец Дин Лижэнь, который занял второе место в турнире претендентов. Кто-то из них станет 17-м чемпионом мира в истории мировых шахмат (отсчет ведется с 1886 года и с тех пор титулом владели лишь 16 человек – владелец автоматически попадает в один ряд с легендами и шахматную историю).

6. Таким образом, либо Россия спустя долгое время вернет шахматную корону (последний чемпион мира из России – Владимир Крамник, который потерял титул в 2008-м году), либо же Китай получит первого китайского чемпиона мира по шахматам, что будет невероятным триумфом для китайских шахмат. Это будет интересно.

7. Относительно вопросов, мол это будет не полноценный чемпион, так как не выиграл у предыдудщего – в истории такое уже было, когда Фишер де-факто отказался играть матч с Карповым и Карпов стал в 1975-м году чемпионом мира не сыграв с Фишером, унаследовав титул чемпиона мира без игры. Ключевое значение имеет то, как играет носитель титула – Карпов впоследствие доказал выиграв массу турниров и матчей, что он достойный чемпион и без матча с Фишером. Соответственно, у Яна и китайского товарища, кто бы из них не выиграл матч, будет возможность доказать, что доступ к Короне без необходимости побеждать Карлсена, не принижает их как шахматистов. Тут уже от них зависит, станет ли кто-то из них достойным преемником Карлсена или к ним будут относится как к Эйве, который полуслучайно победил бухавшего Алехина в 1935-м году.

8. Карслен пока что остается безусловным №1 в шахматах и останется таковым даже лишившись титула.

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