Экс-глава МВД ФРГ – ключ к разрешению украинского кризиса — нейтралитет Украины по швейцарскому образцу

Обе стороны украинского конфликта имеют свои интересы, с которыми нужно считаться, пишет N-TV, ссылаясь на слова бывшего главы МВД ФРГ Отто Шили. По словам Шили, Украине не следует стремиться в НАТО: вместо этого стране нужно встать на путь нейтралитета по примеру Швейцарии.



AP

Бывший министр внутренних дел ФРГ Отто Шили предостерёг немецких политиков от односторонней позиции в отношении Украины, пишет N-TV. «При таком подходе мало задумываются о том, как выйти из конфликта», — приводит издание слова политика. При этом Шили отметил, что канцлер Олаф Шольц думает о способах урегулирования.

«Мы должны задаться вопросом, какие перспективы возникают ввиду поставок Украине вооружений и предоставления финансовой помощи», — отметил Шили. По его мнению, сейчас нужны конструктивные идеи.

Желание Украины быть независимой должно быть признано всеми, подчеркнул Шили. «Однако вместе с этим должно быть ясно, что им нужно будет жить со своими соседями, в том числе и с Россией. У обеих сторон есть интересы, которые нужно учитывать», — приводит N-TV слова экс-главы МВД ФРГ. Он также отметил, что многоязыковость Украины, включая русский язык, является неоспоримым фактом.

Как заявил Шили, исторические примеры показывают, что интересы всех стороны могут быть соблюдены, если государство соблюдает нейтралитет. Ввиду этого Шили выступил против потенциального членства Украины в НАТО: политик также сомневается в возможности вступления Украины в ЕС. В свою очередь, Шили предлагает Украине поступить по «швейцарской модели» с развитием свободного общества с уважением всех этнических групп и военным нейтралитетом.

По словам Шили, именно швейцарский вариант может стать мирным решением кризиса на Украине. Политик также отметил, что надежду ему вселяет то, что переговорные каналы между Россией и Украиной не перекрыты, о чём свидетельствуют обмены пленных. Кроме того, не перекрыты каналы связи между Россией и США, что доказывается недавними договорённостями о перекрёстных полётах на МКС.