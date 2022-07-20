Хуже кризиса 2008 года и пандемии – поляков ждёт дорогая энергия или вовсе её отсутствие

Не стоит притворяться, что всё хорошо. Энергетический и финансовый кризис, а также военный конфликт на Украине дорого обойдутся полякам и польским предприятиям, уверен глава Comarch Group Януш Филипяк. В интервью Business Insider он посоветовал беспокоиться не о растущих ценах на энергию, а о том, будет ли она вообще доступна.



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«Среди экспертов преобладает мнение, что наступают сложные времена. Дело не в том, будет ли это плохо, а в том, насколько будет плохо. Это видно на уровне всех макроэкономических показателей, которые решают, что будет происходить в будущем», — заявил Business Insider глава польской Comarch Group Януш Филипяк.

В интервью он объяснил, что в 2008—2009 годах имел место финансовый кризис. Следующий был вызван пандемией, но оба эти кризиса носили одномерный характер. Сейчас, однако, всё иначе. «Мы имеем энергетический кризис, который, как мне кажется, будет серьёзнее», — предупреждает эксперт. Он также указывает на сопутствующую инфляцию, вынужденное повышение процентных ставок, а также надвигающуюся стагфляцию, резкие изменения на валютном рынке и нехватку человеческого капитала.

«Я говорю об этом для того, чтобы вы поняли, что в отличие от предыдущих кризисов этот многогранный, и он ещё вдобавок сопровождается российско-украинским конфликтом. Всё это приводит к тому, что мы имеем очень сложную экономическую ситуацию. Справиться с многогранным кризисом — это сегодняшняя серьёзная головная боль для предпринимателей», — говорит он.

В беседе Филипяк вопреки позитивным уверениям властей указывает на абсурдно высокую инфляцию в Польше, которая в июне 2022 года выросла до уровня 15,6% и пик которой придётся на первый квартал 2023 года. По его словам, в настоящее время граница между миром финансов и миром политики размылась, и именно политика решает, что делается на финансовых рынках в каждом государстве. Политическая потребность правящей партии определяет, что делается в финансах, какой будет долг, какие процентные ставки. «Налоговая и денежная политика определяется не экономическими расчётами, а политическими целями правящих партий», — констатирует он.

Эксперт предполагает, что перед лицом энергетического кризиса польское правительство прежде всего окажет поддержку домашним хозяйствам, в то время как компании пострадают больше, ведь электричество необходимо всем. Он объяснил, что ИТ-компании потребляют огромное количество энергии, потому им уже сейчас стоит начать беспокоиться не о растущих ценах на электричество, а о том, будет ли энергия вообще доступна. «На мой взгляд, существует большой риск того, что электричества просто-напросто не будет. Следовательно, с одной стороны, будет рост цен, но может быть ещё хуже — не будет энергии и топлива для промышленности…», — сожалеет он.

Во избежание такого сценария компания Филипяка, нуждающаяся в огромном количестве мегаватт энергии для дата-центров, начинает строить центры в Германии, Франции и США. «Мы будем инвестировать там, где есть электричество. Это задача не из лёгких и дешёвых», — подчеркнул он.

В интервью он одновременно объяснил, что если наступит прогнозируемый крах немецкой экономики, то инвестиционный климат значительно остынет и в результате все польские компании, имеющие большую долю на немецком рынке, сильно пострадают. «Сначала нам выстрелили в спину в результате падения российского и по сути украинского рынка, а теперь существует перспектива того, что то же самое произойдёт с немецким рынком», — добавил Филипяк.

«Энергетический и финансовый кризис, а также конфликт на Украине дорого нам обойдутся. Нам не надо притворяться. Любой интуитивно это чувствует. Почему люди не прекращают потребление? Пока их не прижмёт, они не будут этого делать. Только когда возникнет дефицит и, как следствие, цены вырастут ещё больше, потребление снизится. Пока что политики всë ещё заколдовывают реальность и пытаются убедить людей, что ничего плохого не случится», — так он прокомментировал свои слова о том, что «поляки едят слишком много мяса», за которые его подвергли сильной критике.

Филипяк полагает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом очередного лоукдауна не будет. «Из всего спектра вызовов, о которых мы говорим, коронавирус не станет проблемой. Он уже здесь. На психологическом уровне люди научились жить с ним, как с гриппом. Течение болезни в этой волне более щадящее, поэтому люди не обращаются к врачу и не регистрируют заболевание. В настоящее время я не вижу ковид в качестве угрозы», — резюмировал в беседе с Business Insider глава польской Comarch Group Януш Филипяк.