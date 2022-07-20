 

В Госдуме назвали слова Борреля об иноагентах вмешательством во внутренние дела России

20.07.2022, 18:30, Новости дня
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Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с 10-летием закона об иноагентах расценивается как очередная попытка вмешательства во внутренние дела России, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Сегодня г-н Боррель, выступая от имени Европейского союза по случаю 10-й годовщины со дня принятия закона об иностранных агентах, заявил, что ЕС продолжит поддерживать работу российских организаций гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ и журналистов в России. Что это за помощь и на что она направлена – мы хорошо знаем. Данное заявление расцениваем как очередную попытку вмешательства в наши внутренние дела», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, «прошедшие 10 лет убедительно показали правильность принятого тогда решения. В этом году мы модернизировали закон, чтобы сделать деятельность иноагентов в нашей стране еще более прозрачной и подконтрольной обществу. Именно это – предельная гласность и необходимость отчитываться о том, откуда поступили деньги и на что иноагенты их потратили – больше всего не нравится в нашем законе тем на Западе, кто финансирует подрывную деятельность в России».

«Не надейтесь, г-н Боррель! Смягчения закона не будет. Мы всегда рады в нашей стране тем, кто приходит с открытым забралом и добрыми намерениями, а тех, кто, прикрываясь «поддержкой демократии», финансирует внедрение в РФ экстремистских идей, насаждает нетрадиционные семейные отношения, учит молодежь принимать наркотики, видеть у себя не хотим. Используйте лучше эти деньги на решение внутренних проблем в ЕС. Европейцы, которые сегодня не имеют возможности нормально помыться, вам скажут спасибо!» – заключил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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