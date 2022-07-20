Драги попросил Сенат проголосовать за доверие к правительству Италии
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Итальянский премьер Марио Драги попросил верхнюю палату парламента страны (Сенат) вынести на голосование резолюцию о доверии к сформированному им правительству.
Этой просьбе предшествовало выступление Драги, в котором он объявил о приоритетах своего правительства, в том числе «помощь Украине в самозащите», передает ТАСС.
Резолюция предполагает безусловную поддержку Драги, и при сохранении широкой коалиции он останется премьером Италии.
Сенатор Пьерфердинандо Казини в среду предложил следующую формулировку: «Выслушав главу правительства, Сенат одобряет».
Ранее СМИ сообщали, что итальянский премьер-министр Марио Драги якобы подает в отставку.
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