 

Драги попросил Сенат проголосовать за доверие к правительству Италии

20.07.2022, 18:30, Новости дня
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Итальянский премьер Марио Драги попросил верхнюю палату парламента страны (Сенат) вынести на голосование резолюцию о доверии к сформированному им правительству.

Этой просьбе предшествовало выступление Драги, в котором он объявил о приоритетах своего правительства, в том числе «помощь Украине в самозащите», передает ТАСС.

Резолюция предполагает безусловную поддержку Драги, и при сохранении широкой коалиции он останется премьером Италии.

Сенатор Пьерфердинандо Казини в среду предложил следующую формулировку: «Выслушав главу правительства, Сенат одобряет».

Ранее СМИ сообщали, что итальянский премьер-министр Марио Драги якобы подает в отставку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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