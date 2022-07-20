В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для «Северного потока»

Компания Siemens выразила готовность обслуживать еще больше турбин для поставки газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса, сообщили в пресс-службе компании.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», – передает заявление компании РИА «Новости».

В компании добавили, что главная цель – доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.

В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию.

Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

—