 

Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Северного и Южного Тушино

20.07.2022, 18:18, Разное
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В последние 10 лет столичные власти активно занялись благоустройством, поэтому сегодня Москва считается одним из лучших городов мира по качеству и удобству жизни. Достичь небывалых показателей удалось в том числе благодаря запущенной несколько лет назад масштабной программе “Мой район”, главной целью которой является создание равных и максимально комфортных условий жизни для всех москвичей вне зависимости от места жительства.

Реализуя программу в том или ином районе, власти думают о том, как сохранить его уникальность и шарм. Пример бережного отношения к благоустройству – северо-западная часть столицы. Специалисты продолжают приводить в порядок Северное и Южное Тушино. Ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В Северном и Южном Тушине проживают в обшей сложности 273 тысячи человек. Чтобы качество жизни повысилось, ремонтируются пешеходные дорожки, оборудуются спортивные площадки, создаются зоны отдыха, высаживаются деревья и кустарники. Это, конечно же, далеко не все.

Благодаря запуску второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и, собственно, самой станции Трикотажная Рижское направление железной дороги стало значительно удобнее. Здесь же закончилась реконструкция Волоколамского шоссе, отремонтированы здания учреждений культуры, открыт флагманский центр государственных услуг “Мои документы” (в торгово-развлекательном центре “Калейдоскоп”) и благоустроен парк “Северное Тушино”.

Также стоит отметить, что изменился в лучшую сторону сквер на Туристской улице. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, современные детские и спортивные площадки, свыше 100 малых архитектурных форм и столько же опор освещения, разбили газон, высадили деревья и кустарники.

На этом преображение Северного и Южного Тушино, разумеется, не заканчивается. Этой весной начались работы по благоустройству бульвара Яна Райниса. Специалисты приводят в порядок пешеходный маршрут до станции метро “Сходненская”. Работы завершены почти на половину. Все будет готово, предположительно, в августе этого года.



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