 

На станции метро “Кленовый бульвар” почти завершены отделочные работы

20.07.2022, 18:18, Разное
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Московское метро можно назвать одним из самых развивающихся в мире, ведь за последние 10 лет столичная подземка увеличилась почти вдвое. Новые станции открываются каждый год. Сейчас метро Москвы – пятое по величине в мире и первое – в Европе. Строительство станций и линий продолжается по сей день.

Сейчас реализуется масштабный проект – Большая кольцевая линия (БКЛ). Ее длина составит более 70 километров. Кольцо будет состоять из 31 станции, 22 из которых уже открыты.

Недавно на станции БКЛ “Кленовый бульвар” начали монтировать архитектурное освещение. Светильники устанавливают не только под потолком, но и на стенах. Основное освещение двух береговых платформ осуществляется за счет отражения света, направленного в купол.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, отделочные работы на станции “Кленовый бульвар” почти завершены. Процесс продолжается в кассовом зале. Там пол облицовывают темным гранитом, а стены – мрамором.

“На потолке устанавливают алюминиевые сотовые панели, а также протягивают кабели для монтажа архитектурного освещения. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет имитировать звездное небо”, – описал Бочкарев.

Также на станции осуществляется монтаж инженерных систем. На подстанцию, которая питает пути, уже подали напряжение. Это необходимо для проведения пусконаладочных работ. Эскалаторы уже готовы. Специалисты готовятся провести обкатку и грузовые испытания.

“Кленовый бульвар” оформят в стилистике дворца царя Алексея Михайловича, который находится в музее-заповеднике “Коломенское”. Облик станции выбрали во время открытого международного архитектурного конкурса.

Напомним, “Кленовый бульвар” является частью восточного участка Большой кольцевой линии, как и станции “Нагатинский затон”, “Печатники” и “Текстильщики”. Протяженность участка составляет 11 километров. Ожидается, что после его открытия улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов Москвы.



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