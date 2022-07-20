Благоустройство улиц в Басманном районе Москвы планируют завершить к сентябрю 2022-го

С 2011 года московские власти активно занимается благоустройством, чтобы город был как можно более комфортным и удобным как для жителей, так и для гостей. Строятся новые жилые здания, социальные и транспортные объекты, приводятся в порядок парки и скверы…

Недавно специалисты комплекса выполнили половину работ по благоустройству в Басманном районе. Преображаются улицы Александра Лукьянова, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, проезды Красноворотский и Елоховский, Плетешковский переулок и Басманный тупик.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, главной задачей проекта, реализуемого в Басманном районе, является создание удобного общественного пространства как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает сюда на работу или учебу.

“Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта расширим тротуары и обустроим несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением”, – рассказал заммэра.

В настоящий момент специалисты заканчивают устройство кабельной канализации, куда уберут провода, а также занимаются мощением тротуаров и обновлением покрытия проезжей части. Водопроводные, тепловые и канализационные сети уже заменены.

Сообщается, что в Басманном районе появится примерно 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. На пешеходных переходах установят свыше 100 опор контрастного освещения.

Работы в районе завершатся озеленением территории. На территории площадью 36 тысяч квадратных метров высадят около 150 деревьев и 9,5 тысячи кустарников. Все работы по благоустройству Басманного района должны быть завершены к сентябрю этого года.

Кстати, тогда же закончится благоустройство Красносельского района Москвы. Там специалисты приводят в порядок Ольховскую и Новорязанскую улицы, переулки Басманный, 1-й Басманный и Ольховский, а также Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.