 

Активные граждане выберут самый красивый мост Москвы

20.07.2022, 18:16, Разное
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В Москве множество автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов. В голосовании пользователи проекта могут выбрать из 11 ответов или предложить свой вариант.

Так, Живописный мост является самым высоким вантовым мостом в Европе. В парке “Зарядье” находится так называемый парящий мост – это смотровая площадка над Москвой-рекой, оттуда открываются живописные виды на Кремль.

Еще один уникальный для Москвы мост – Крымский. Это единственный подвесной мост в столице. Он соединяет Зубовский бульвар и улицу Крымский вал.

Крымский мост расположен рядом с Парком Горького и парком искусств “Музеион”. Там всегда много туристов и молодежи.

У Киевского вокзала расположен мост Богдана Хмельницкого. На нем часто проходят культурные мероприятия, а также конкурсы и фестивали.

Один из самых известных мостов Москвы – Патриарший. Он находится у Храма Христа Спасителя и соединяет Пречистенскую и Берсеневскую набережную. Мост открыт в 2004 году, он стилизован под традиционную архитектуру XIX века.

В 2006 году пешеходным мостом стал старинный Ростокинский акведук. Его отреставрировали, надстроили крышу, территорию вокруг благоустроили.

Пешеходный мост Багратион – самый футуристичный в Москве. Он соединяет Краснопресненскую и Пресненскую набережные, станцию метро “Выставочная” с “Башней-2000” и набережной Тараса Шевченко.

В течение двух месяцев в рамках нового спецпроекта “Лето активного гражданина” москвичи голосуют за лучшие объекты для летнего отдыха. В текстах голосований можно найти буквы и цифры промокодов. Сложив символы и активировав промокоды, можно получить призы – билеты в музеи, сувениры проекта, пригласительные билеты на мероприятия.

Также на портале “Активный гражданин” жители столицы могут оценить проекты благоустройства – обновленные дворы, детские и спортивные площадки. Планируется запустить около 150 голосований.

В перечень вошли дворы, спортивные и детские площадки, за благоустройство которых жители столицы голосовали в 2019-2021 годах. Активные граждане выбирали модели качелей и спортивных тренажеров, типы покрытия, урны, скамейки.



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