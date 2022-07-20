 

Григорий Константинопольский снимет музыкальную комедию “Клипмейкеры”

20.07.2022, 18:08, Разное
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История Гриши, молодого продюсера музыкальных клипов, полна приключений, бандитов и беззаботных вечеринок. Ожидается, что роли главных звезд того времени исполнят Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте, а также Богдан Титомир.
Авторы фильма утверждают, что придали популярным хитам современное звучание, но максимально сохранили оригиналы.

“Клипмейкеры”, скорее всего, выйдут в прокат во время новогодних каникул.

Ранее в прокат вышел фильм “Один хороший день” режиссера Алексея Зтова.



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