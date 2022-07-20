 

Алексей Зотов снимет фильм “Один хороший день”

20.07.2022, 17:57, Разное
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В центре сюжета – маленькая девочка Катя. Катя, живущая в провинции, очень хочет переехать в большой город. Катя приезжает в одно и то же место и в одно и то же время, сев на поезд. Попытки Кати сбежать не приводят к желаемому результату. Катя попадает в петлю времени и постепенно учится узнавать свою семью и друзей. Она также понимает, что это не то место, которое делает тебя красивой, и что бежать от проблем бессмысленно.
Зотов хотел бы привлечь к проекту Милу Ершову (“Трудные подростки”, “Беспринципные”) и Валентину Лапину (“Мир!”). Дружба! Жвачка! “, “Волчок”, “Молодой человек”) и Виктор Хориняк (“Мистер Нокаут”, “Последний богатырь”, “Молодая гвардия”).

Бюджет картины оценивается в 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Алексей Нужный снимет “Бременских городских музыкантов” в полнометражном фильме.



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