 

Начались съемки повести “Сто лет тому вперёд”

20.07.2022, 17:17, Разное
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Эта работа является частью цикла о школьнице Алисе Селезневой и ее отце. Многие знакомы с героиней известной картины “Гостья из будущего”.
Сюжет вращается вокруг Игоря Селезнева – отца Алисы, ученого-космонавта. Он обнаруживает редкий вид животных, способных путешествовать во времени.

Сценарий написали Ксения Мирошник и Андрей Золотарев. Оператором выступил Михаил Милашин. Продюсеры: Федор Бондарчук и Михаил Врубель. В работе над фильмом также принимал участие Александр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что начались съемки второй части “Бондмена”.



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