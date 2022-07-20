Начались съемки повести “Сто лет тому вперёд”

Эта работа является частью цикла о школьнице Алисе Селезневой и ее отце. Многие знакомы с героиней известной картины “Гостья из будущего”.

Сюжет вращается вокруг Игоря Селезнева – отца Алисы, ученого-космонавта. Он обнаруживает редкий вид животных, способных путешествовать во времени.

Сценарий написали Ксения Мирошник и Андрей Золотарев. Оператором выступил Михаил Милашин. Продюсеры: Федор Бондарчук и Михаил Врубель. В работе над фильмом также принимал участие Александр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что начались съемки второй части “Бондмена”.