 

Употребление алкоголя в подростковом возрасте повышает риск развития алкоголизма у женщин

20.07.2022, 18:05, Разное
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Коллектив специалистов из Университета Карнеги-Меллона провел исследование, которое помогло выяснить, что злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте ведет к развитию алкогольной зависимости среди женщин в более поздние возрасте.

Эксперты с помощью анкетирования 4,5 тысяч подростков возрастом около 18 лет. Это позволило им выяснить, что девушки, которые любили выпить в одиночестве, имели повышенный риск развития алкоголизма после взросления.

Добровольцев опросили, как часто они употребляли спиртные напитки и в каком количестве. За участниками эксперимента наблюдали 17 лет, что позволило выяснить: риск развития зависимости от алкоголя увеличивается на 35%, если злоупотреблять им в одиночестве в подростковом возрасте.



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