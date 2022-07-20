Употребление алкоголя в подростковом возрасте повышает риск развития алкоголизма у женщин

Коллектив специалистов из Университета Карнеги-Меллона провел исследование, которое помогло выяснить, что злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте ведет к развитию алкогольной зависимости среди женщин в более поздние возрасте.

Эксперты с помощью анкетирования 4,5 тысяч подростков возрастом около 18 лет. Это позволило им выяснить, что девушки, которые любили выпить в одиночестве, имели повышенный риск развития алкоголизма после взросления.

Добровольцев опросили, как часто они употребляли спиртные напитки и в каком количестве. За участниками эксперимента наблюдали 17 лет, что позволило выяснить: риск развития зависимости от алкоголя увеличивается на 35%, если злоупотреблять им в одиночестве в подростковом возрасте.