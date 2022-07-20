 

Исследование: маски усиливают вред от курения

20.07.2022, 18:05, Разное
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Ученые подтвердили, что курение во время использовали медицинской маски может существенно навредить организму. В новом исследовании специалисты сосредоточились на анализе уровня монооксида углерода в выдыхаемом воздухе и состояния сосудов людей, применяющих индивидуальные средства защиты и курящих одновременно.

Для участия в эксперименте привлекли 120 медиков, которых разделили на три группы. Первая курила обычные сигареты, а вторая использовала системы нагревания табака. Участники из третьей группы не курили вовсе.

Перед экспериментом и после восьмичасового ношения маски эксперты зафиксировали показатели давления, скорости распространения пульсовой волны по аорте и концентрации монооксида углерода в выдыхаемом воздухе. Результаты показали, что данные ухудшились, поэтому следует воздержаться от курения во время использования медицинской маски.



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