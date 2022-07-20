Не просто блейзер, а оверсайз: с чем миксовать летом самую хитовую вещь сезона для создания повседневных и рабочих образов

В мире моды есть предметы одежды, которые всегда актуальны, и их носят независимо от трендов. Ярким примером является блейзер оверсайз. Летом 2022 года его носят женщины всех возрастов. С чем сочетать блейзер оверсайз? Вот лучшие комбинации и идеи, которые каждая модница должна попробовать.

С чем носить блейзер оверсайз в 2022 году

Блейзер – универсальная одежда. Его можно носить с джинсами, кожаными брюками или платьем. Независимо от индивидуального стиля, он найдет свое место в любом гардеробе.

В 2022 году все больше и больше женщин выбирают пиджак оверсайз. Этот вариант вышел в топ и опередил классический женский блейзер. Модели оверсайз можно носить как в офис, так и на прогулку.

При правильном сочетании он выглядит очень женственно и подчеркивает красоту. В 80-е годы была популярна одежда оверсайз и очень длинные вещи. Блузки, куртки или пальто с подплечниками возвращаются в моду и в 2022 году. Это касается и блейзеров.

Дизайнеры и модные эксперты рекомендуют выбирать блейзер на размер меньше обычного. Маленьким женщинам следует быть особенно внимательными при выборе модели и размера. Если блейзер слишком небрежный или габаритный, он может еще больше визуально укоротить тело. Чтобы избежать этого эффекта, следует носить блейзер либо с узкими прямыми брюками, либо с кожаными леггинсами и блузкой или футболкой под заправку.

Итак, какие блейзеры в моде в 2022 году?

Черный – абсолютная классика

Если не знаете, какой цвет выбрать, остановитесь на на классическом черном – с ним вы точно не ошибетесь. Его очень легко комбинировать, он сочетается с белым, бежевым, коричневым. Под него можно надеть что-либо экстравагантное и яркое. Черным блейзером можно очень просто дополнить любой образ, сделав его элегантным. Его можно сочетать со всеми видами одежды.

Преимуществом черного блейзера является то, что он выглядит женственно и стройнит, несмотря на свой размер.

Белый блейзер в стиле “бойфренд”

Белый — это еще один цвет, с которым вы никогда не ошибетесь. Летом 2022 года блейзер оверсайз белого цвета станет отличной заменой пиджаку теплыми летними вечерами. Выбирайте блейзер белоснежного или кремового оттенка. Важно обратить внимание на ткань. Льняные модели – хит этого лета. Если хочется чего-либо необычного, можно выбрать белый блейзер с такими деталями, как стразы или принт на спине. Золотые пуговицы также добавят привлекательности всему образу. Белый блейзер легко комбинируется с любыми цветами, поэтому можно смело экспериментировать с нарядом, не перегружая образ.

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Клетчатый блейзер бойфренд

Клетчатый узор — классический принт. Всем известны костюмы от Шанель в клетку, которые и по сей день можно встретить в гардероба. Клетчатый пиджак оверсайз можно сочетать с клетчатыми брюками, с кожаной юбкой, с джинсами. Можно носить блейзер оверсайз с рубашкой размера XXL или брюками с широкими штанинами. Современный шикарный образ получается с леггинсами и узкими джинсами. Узкие брюки и юбки с завышенной посадкой подчеркивают талию и создают баланс с блейзером оверсайз.

Блейзеры ярких цветов

Сочные цвета, такие как розовый, лимонно-желтый или оранжевый, идеально подходят для лета, потому что они создают хорошее настроение и приковывают к себе внимание. Но нужно быть осторожными с выбором, чтобы не выглядеть нелепо. Для пиджака изумрудно-зеленого или королевского синего цвета лучше подобрать брюки или юбку нейтрального цвета, например, бежевого, белого или черного.

Наряд не должен включать более трех цветов. Один цвет желательно нейтральный. Также можно добавить аксессуары основного цвета. Для особого случая можно надеть блейзер поверх белого платья.

Наряд в стиле кэжуал

Повседневный образ можно без особых усилий создать с блейзером оверсайз. Следует выбрать модель нейтральных цветов, таких как бежевый или кремовый, которые будут в центре внимания летом 2022 года, и сочетать ее с футболкой с принтом и узкими джинсами. Из обуви подойдут кроссовки или другая спортивная обувь.

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Деловой образ с блейзером

Для тех дам, которые всегда хотят выглядеть элегантно, есть большой выбор нарядов с блейзерами. Пиджак можно сочетать с прямыми брюками и дополнить образ гладкими туфлями на каблуке или ботинками. Такие ткани, как лен или шелк, кажутся легкими, поэтому предметы одежды выглядят очень элегантно и женственно. Лен – идеальная ткань для жарких дней.

Шикарно и элегантно: блейзер с платьем или юбкой

Блейзер можно сочетать с элегантной длинной юбкой или платьем. В этом случае блейзер работает как пальто или жакет, с помощью которого можно освежить весь образ. Для жарких летних дней подойдет длинное шелковое или льняное платье или платье средней длины.

Платье или юбка не обязательно должны быть длиной до щиколотки. Пиджак оверсайз идеально сочетается с прямым платьем длиной до колен. Такой наряд будет подойдет практически для любого случая, будь то ресторан или офис.