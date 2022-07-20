 

Минздрав планирует легализовать вейпы с иван-чаем

20.07.2022, 17:32, Разное
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Министерство здравоохранения предложило внести изменения в законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина, внесённый на рассмотрение в Госдуму ещё в январе 2022 года.

По мнению экспертов ведомства, не все содержащиеся в электронной сигарете вещества являются вредными для здоровья, а некоторые даже помогают улучшить самочувствие.

В пояснительной записке предлагается ввести в документооборот термин «терапевтическая сигарета». Так будут обозначаться вейпы с полезными веществами. В частности, речь идет об иван-чае:

– Совсем недавно большинство россиян переболели ковидом, многие в форме пневмонии, поэтому иван-чай поможет им быстрее восстановить лёгкие, – отметила ведущий специалист Минздрава Елена Козлова. – Кроме того, растение обладает и другими целебными свойствами. Его польза для женщин заключается в облегчении неприятных ощущений во время менструации, при молочнице и симптомах менопаузы. Иван-чай помогает снизить вес, эффективен при болезнях простаты и повышает потенцию.

В ведомстве допустили, что полностью наполнять электронную сигарету иван-чаем будет нерентабельно, поэтому планируется допустить смеси с другими веществами. Доля экстракта растения должна составлять не менее трети содержимого вейпа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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