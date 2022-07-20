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20.07.2022, 17:31, Новости дня
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Эксперты Института мира и Центра мира и изучения конфликтов Сиднейского университета опубликовали ежегодный рейтинг Global Peace Index 2022, в котором оценивается уровень «миролюбия» стран всего мира, олицетворяющий степень безопасности проживания в них.

Война в УкраинеВ этом году Россия опустилась со 154 места на 160-е (из 163) место рейтинга. Россия вместе с Украиной продемонстрировали максимальное ухудшение показателей: в прошлом году Украина занимала 142 место, а сейчас опустилась на 153-е.

Самой миролюбивой страной вновь признана Исландия, которая сохраняет свои позиции в рейтинге с 2008 года. За ней идут Новая Зеландия, Ирландия, Дания и Австрия.

Наименее мирной страной пятый год подряд признан Афганистан, сразу перед ним идут Йемен, Сирия, Россия и Южный Судан. Северная Корея занимает 152 место, Центральноафриканская Республика — 155-е.

В Global Peace Index 2022 отмечается, что общемировой уровень терроризма снизился: в 2021 году в 70 странах не было зафиксировано ни одного террористического нападения.

– Это лучший результат с 2008 года, — говорят авторы исследования.



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