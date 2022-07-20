 

Елена Зеленская и Джилл Байден обулись в цвета флага Украины

20.07.2022, 17:05, Разное
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Для встречи в США супруга президента Украины Елена Зеленская и жена Джо Байдена Джилл выбрали символичную обувь. Как передаёт «Обозреватель», украинка была в голубых туфлях, а её собеседница — в жёлтых, и таким образом они образовали цвета украинского флага.


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Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Америки Джо Байденом и его женой Джилл Байден в Вашингтоне, и для встречи первые леди выбрали символичную обувь. Как пишет «Обозреватель», украинка обула голубые туфли, а её собеседница — жёлтые, и таким образом они образовали цвет украинского флага. 

На официальную встречу первая леди Украины надела кремовый костюм-двойку, состоящий из удлинённого пиджака и юбки миди из плотной ткани. Елена Зеленская накрутила лёгкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза, а яркой деталью стали замшевые шпильки голубого цвета.

В обуви очень похожей модели появилась и Джилл Байден, также не случайно подобравшая одежду, в которой встретилась с супругой президента Владимира Зеленского. На первой леди США было удлинённое чёрное платье с ромашками, в котором она недавно встречалась с украинскими беженцами в Европе.



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