Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС открыты, но на них могут уйти годы

Теперь, когда Болгария больше не возражает против вступления Северной Македонии и Албании в ЕС, Брюссель даёт старт официальному переговорному процессу по принятию этих стран. Однако в действительности на эту многоступенчатую процедуру, требующую единогласного одобрения от всех государств ЕС на разных этапах, могут уйти годы, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.



AP

После многих лет промедления Европейский союз всё-таки запустил процесс фактического вступления в ЕС Северной Македонии и Албании, пишет немецкий телеканал Das Erste.

«Народ Албании и Северной Македонии заслуживает этого», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном выступлении с главами правительств обеих стран в Брюсселе.

«Мы готовы к Евросоюзу», — подчеркнул премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский. Он сказал, что его страна хочет «показать положительный пример самой быстрой интеграции государства-члена в Европейский союз, так же как мы быстрее всех интегрировались в НАТО». Северная Македония ранее согласилась на поправку к конституции, чтобы снять обеспокоенность соседней Болгарии. Среди прочего, речь при этом шла о правах болгарского меньшинства.

Глава правительства Албании Эди Рама поблагодарил фон дер Ляйен, а также бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за их поддержку. Оба немецких политика «неустанно боролись» за Балканы, подчеркнул Рама.

В течение дня в Брюсселе пройдут две межправительственные конференции. Двум странам-кандидатам будут официально представлены переговорные рамки — это необходимое условие для того, чтобы Еврокомиссия начала так называемый скрининг, отмечает немецкий телеканал. В ходе этого процесса, включающего в себя целый ряд процедур, европейское ведомство изучает степень отклонения национального законодательства страны-кандидата от законодательства ЕС и необходимость его соответствующей адаптации.

Впоследствии Еврокомиссия может дать рекомендации по открытию так называемых переговорных глав, однако для их реализации необходимо единогласное решение стран — членов ЕС, подчёркивает Das Erste.

В целом процесс переговоров может занять много лет, и, кроме того, может быть снова остановлен в случае возникновения проблем. Например, ЕС начал переговоры с Турцией о вступлении в ЕС ещё в 2005 году. Однако несколько лет назад они были приостановлены из-за событий в правовой сфере, которые Брюссель счёл неприемлемыми для страны, желающей вступить в Евросоюз, напоминает немецкий телеканал.