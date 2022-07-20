Путин возмутился призывам Европы экономить воду, чтобы «рассердить» его

Президент РФ Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.

«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.

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