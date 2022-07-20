 

Путин возмутился призывам Европы экономить воду, чтобы «рассердить» его

20.07.2022, 17:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.

«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.

 

Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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