Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий в Украине

Сейчас военные действия на территории Украины находятся на решающей стадии, поэтому Запад ищет новый способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», – передает ТАСС слова шефа Пентагона.

Остин заявил, что Россия думает продержаться дольше Украины и Запада, об этом он сообщил на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.

Он пообещал, что «контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки <…> украинских вооруженных сил». «Наше содействие приводит к подлинным переменам», – считает Остин.

Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

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