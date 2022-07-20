Путин поддержал идею о замене «Кока-Колы» российским иван-чаем

В РФ необходимо наладить собственное производство горячего напитка иван-чай, президент Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

В ходе беседы на форуме «Сильные идеи для нового времени» к Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, он предложил создать производство этого традиционного напитка, передает ТАСС.

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-Кола», там одна химия», – сказал президент в ответ.

Хлынов передал Путину подготовленные предложения.

«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», – сказал глава государства.

В 2014 году в ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе». Он говорил о проблемах местных производителей прохладительных напитков, в частности, кваса, уступающим таким гигантам, как «Кока-кола». Многие подумали, что журналист был нетрезв, однако, как выяснилось, он страдает заболеванием, связанным с кровообращением головного мозга.