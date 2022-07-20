Рыбинск. Программа Дня города – 2022

6 августа Рыбинск отметит День города. В этом году общегородской праздник будет посвящен теме культурного наследия России. В этот день в Рыбинске будут работать около 15 праздничных площадок, чтобы каждый из жителей и гостей города нашел себе мероприятие по возрасту и интересам. Полная программа праздника:

Площадь ДС «Полет»

7:00-14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;

09:00-12:30 – Командный Фестиваль ВФСК ГТО. Соревнования по стритболу, городской турнир по гиревому спорту и тяжелой атлетике, турнир по шахматам и шашкам, мастер-классы по видам спорта;

9:50-10:00 – Церемония открытия Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»;

16:00-17:00 – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города Рыбинска. Поздравление официальных лиц. Чествование лучших жителей города Рыбинска;

20:00-22:00 – Вечерний праздничный концерт «С днем рождения, Рыбинск!»;

22:00-22:05 – Праздничный фейерверк.

Акватория реки Волга у ДС «Полет», берег Волги

12:00-16:00 – Фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»;

15:15-16:00 – Водный праздник.

Красная площадь

13:00-20:00 – Праздник «Классика на Красной»;

14:00-15:30 – Открытие первого фортепианного фестиваля «Музыкальныя собранiя Анемподиста Фролова въ Рыбной слобод »;

15:30-16:30 – Концерт преподавателей и учеников детских музыкальных школ и школ искусств г. Рыбинска;

18:00-18:45 – Концерт виртуоза, скрипача и композитора Алексея Алексеева, г. Москва;

18:45-20:00 – Концерт муниципального оркестра имени Аркадия Шацкого.

Театральный дворик

11:00-18:00 – Выставка работ Рыбинского художника Евгения Лимарева «Городские мотивы»;

11:00-13:00 – Игровая программа для всей семьи от Марины Прямиковой и студии «Оранжевое настроение»;

13:00-13:30 – Церемония награждения победителей Всероссийского заочного конкурса 2022 года «Адмирал Ф.Ф.Ушаков – моряк, флотоводец, святой»;

13:30-14.15 – Концертная программа « Надежда на любовь» – автор ,исполнитель песен Вячеслав Михайлов;

14:30-16:00 – Презентация итогового сборника по результатам Всероссийского Литературного конкурса им. Л.Ошанина «Солнечный круг» (Совет молодых литераторов при Союзе писателей России), Поэтический концерт известных поэтов из г.Санкт-Петербург, Москва. Ярославль, Ольга Кузьмина с авторским моноспектаклем (г. Пенза);

17:00-18:00 – Концертная программа группы «OddBoy».

Главный причал

20:30-22:00 – «Этно-кузня» Мити Кузнецова». Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва). Фолк-группа «ЭтноПроект КоленкорЪ». Ансамбль «Туда-Сюда». Екатерининские потешные огни.

Стоялая улица

12:00-20.00 – Праздник «Рыбинск через призму традиций», народная сцена «Рыбинские таланты. От мала до велика». Ярмарка «Кладовая народных ремесел». Народные игры и забавы.

Аллея Славы

12:00-18:00 – «Малый город – большая история». «Муза в солдатской шинели» – спорт, культура и образование Рыбинска в годы Великой Отечественной войны.

Площадь Дерунова

10:00-17.00 – Народная сцена «Город талантов»;

11:00-16:00 – Гастрономический фестиваль «Попробуй Рыбинск на вкус»:

– «Кулинарная студия» – мастер-классы от ведущих шеф-поваров предприятий – участников проекта «Попробуй Рыбинск на вкус»; блюда по старо-русским рецептам

– «Русское застолье» от предприятий общественного питания (трактиры, пироговые, чайные),

– «Традиции из глубины веков» – тематические столы с дегустацией блюд, изделий, напитков; праздник каравая,

– «Рыбинский торжок» ярмарка от местных товаропроизводителей и фермеров с дегустацией продукции,

– Праздник мороженого,

– Продажа изделий народных промыслов, мастер-классы;

14:30-15:00 – Чествование лучших рыбинцев. Доска почета. «Гордость родной земли»;

17:00-20.00 – Молодежная площадка #РыбинскМОЛОДЕЖНЫЙ: концертная программа с участием молодежных творческих коллективов анимационная игровая площадка (командные аттракционы, дворовые игры), мастер – класс по граффити, фитнесу и зумбе, диджей-сет.

улица Ломоносова (ул. Крестовая – ул. Волжская Набережная)

12:00-18:00 – Фестиваль «Вместе с папой»: интерактивная программа и мастер-классы от ЦБС.

Карякинский сад

10:00-15.00 – Рыбинский цветочный бал: конкурс «Мини Мисс Цветущая фея», экскурсии по саду, мастер-классы от флористов, фотозоны.

Балюстрада Волжского парка (4-5-6 августа)

18:00-22:00 – Второй российский фестиваль «Джаз на родном языке»: Людмила Сваровская и квартет Алексея Подымкина, оркестр имени А.И.Шацкого, Виктор Колесов с коллективом «Dimetric band», «Alex King блюз-бэнд», «Круглый бэнд», Александр Штерн и квартет Вадима Майнугина, группа Екатерины Черноусовой, Ансамбль Стаса Майнугина и Петр Востоков, группа «Приморский парк».

Рыбинский театр кукол

12:00-16:00 – Премьера спектакля «Петр I. Жизнь замечательных людей, для детей»

Драматический театр

16:00-18:00 – Творческая встреча, посвященная 100-летию со дня рождения нашего земляка, режиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого.

Поэтический сквер (пр. Ленина, 184)

12:00-16:00 – «Наследие России. Торжество книги» – литературно-музыкальные программы.

Рыбинский музей-заповедник

9:00-20:00 – Экспозиции по природе и истории родного края. «Художественная галерея» – живопись, фарфор, стекло, мебель XVIII – начала XX веков.

Стадион «Авангард»

10:00-16:00 – Открытый чемпионат Ярославской области по футболу среди мужских команд (Рыбинск-Ростов).

Конно-спортивная база МУ СШОР №10 (ул.Чегская, 7)

с 10:00 – Открытый Чемпионат и Первенство города Рыбинска по конному спорту, посвященные дню физкультурника 06-07 августа.

Музей «Советская эпоха»

10:00-18:00 – Проект «Музейные прогулки в День города» с интерактивными экскурсиями каждый час и новой экспозицией «Русское авось или Авоськин день» с розыгрышем призов и фото-зонами.

14:00-16:00 – Парад ретро-автомобилей СССР.

Во дворе (проспект Революции, 4)

14:00-16:00 – Праздник «ДВОРянское собрание».