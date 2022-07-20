До конца года в Новой Москве построят 22 детских сада

Детские сады построят в жилых комплексах “Цветочные поляны” (200 мест), “Саларьево парк” (220 мест), “Румянцево парк” (200 мест), “Новые Ватутинки” (350 мест) и “Южное Бунино” (200 мест).

Работающие в Новой Москве застройщики строят качественные социальные объекты и сдают их своевременно, отметил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

“В результате такого подхода в районах, где возведены новые ЖК, постоянно открываются новые современные школы и детские сады”, – отметил он.

С начала текущего года в ТиНАО ввели в эксплуатацию пять детских садов. Скоро откроется еще один, уточнил чиновник.

Жидкин сообщил, что за счет средств инвесторов до конца года построят 18 детских садов на 3 490 мест. Еще четыре дошкольных учреждения на 1 150 мест возведет Москва по государственной программе “Образование”.

Напомним, что 1 июля 2022 года Новая Москва отпраздновала первый юбилей. 10 лет назад к столице присоединили территории по юго-западному направлению – появились Троицкий и Новомосковский административные округа.

Население присоединенных территорий быстро растет, требуется все больше социальных учреждений. С 2012 года в ТиНАО за счет инвесторов и города построили более ста школ и детских садов на 43 тысячи мест.

Детские сады и школы в Новой Москве соответствуют требованиям безопасности, экологичности и доступности безбарьерной среды. Учреждения занимают достойные позиции в столичных рейтингах.

Все школы и детсады в ТиНАО строятся по индивидуальным проектам. У них оригинальный дизайн, функциональное внутреннее пространство.

Всего с 2011 года в столице построили 136 школ и 332 детских сада. Из них 189 возвели за счет инвесторов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что присоединение территорий на юго-западе дало возможность отказаться от избыточной концентрации деловой активности в центре столицы. Это помогло снизить “маятниковую” миграцию, создать точки роста за МКАД.

“За десять лет в Новой Москве были построены миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости и создано 182 тысячи новых рабочих мест”, – отметил градоначальник.