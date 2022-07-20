Стало известно, когда выйдет фильм “Воланд”

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20.07.2022, 16:40, Разное
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В настоящее время проект находится в стадии пост-продакшна. Он порадует зрителей новой интерпретацией знакомой сказки и высоким качеством компьютерной графики. Об этом кинематографисты узнали во время питчинга в Фонде кино.
Проект был завершен за пять лет. Основной блок “бесплатного кинопоказа” завершен. Это еще не конец “библейских сцен”, которые должны быть закончены этой осенью.

Представители Mars Media Entertainment заявили, что фильм снят современным языком, который легко воспринимается молодежью. Тестовые показы были положительными.

Бюджет картины вырос с 800 миллионов рублей до 1,2 миллиарда рублей из-за большого количества компьютерной графики. За недостающими средствами кинематографисты должны обращаться в Фонд кино.

В проекте были задействованы Август Диль (Воланд), Юлия Сегир (Маргарита), Евгений Цыганов и другие актеры.



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