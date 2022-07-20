Режиссер фильма “Нирвана”, постановщик “Волшебника страны Оз”, будет режиссировать нового “Волшебника страны Оз”

В визуальной ленте, по замыслу создателей фильма, будет много компьютерной графики и спецэффектов. Работа над франшизой продолжится в случае успеха первого фильма (напомним, что в серии “Волшебник страны Оз” существует шесть книг Александра Волкова). Сценарий для сиквела (“Урфин Джюс” и его деревянные солдаты”) находится в стадии написания.

Компания “Централ Партнершип”, в настоящее время ведет переговоры о международной дистрибуции.

Ранее сообщалось, что Александр Петров рассматривается на роль главного героя в “Кракене”.