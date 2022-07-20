 

Режиссер фильма “Нирвана”, постановщик “Волшебника страны Оз”, будет режиссировать нового “Волшебника страны Оз”

20.07.2022, 16:40, Разное
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В визуальной ленте, по замыслу создателей фильма, будет много компьютерной графики и спецэффектов. Работа над франшизой продолжится в случае успеха первого фильма (напомним, что в серии “Волшебник страны Оз” существует шесть книг Александра Волкова). Сценарий для сиквела (“Урфин Джюс” и его деревянные солдаты”) находится в стадии написания.
Компания “Централ Партнершип”, в настоящее время ведет переговоры о международной дистрибуции.

Ранее сообщалось, что Александр Петров рассматривается на роль главного героя в “Кракене”.



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