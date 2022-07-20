 

Джонсон призвал продавцов рыбы и чипсов прекратить продажу российской рыбы

20.07.2022, 16:40, Разное
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Борис Джонсон, уходящий премьер-министр Великобритании, попросил рестораны перестать использовать российскую рыбу, поскольку она подорожала из-за санкций на импорт.
В ответ на вопросы члена парламента, обеспокоенного антироссийскими санкциями, он сказал, что считает важным поощрять прекрасные заведения, предлагающие рыбу и чипсы, использовать не только российскую рыбу.

Белая рыба пользуется большим спросом во всем мире, и большинство поставок осуществляется по контракту. 40% трески и морского окуня поставляется из России. Однако Великобритания повысила 35%-ную пошлину на российский импорт, что затрудняет его поиск и делает более дорогим. Около трети заведений, предлагающих это блюдо, находятся в зоне риска.



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