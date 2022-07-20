Прерывистое голодание может помочь в борьбе с диабетической болезнью почек

Эксперты выяснили, что прерывистое голодание способно нормализовать состояние здоровья людей с диабетом второго типа и нефропатией, вызванной этим заболеванием.

Были проанализированы данные пациентов с диабетической болезнью почек, которые придерживались прерывистого голодания – популярного ныне метода похудения и восстановления метаболизма. Специалисты обратили внимание на основные показатели пациентов.

Известно, что в моче диабетиков много альбумина, но прерывистое голодание помогает снизить его уровень, нормализовать показатели артериального давления и крови, поэтому данную диету можно назначать людям с диабетической нефропатией.