Губы потрескались или опухли: симптомы солнечного ожога губ (и как их защитить и залечить)

Солнечный ожог может поразить любую часть тела, в том числе и губы. Кожа в этой области отличается особой нежностью и чувствительностью. Она часто страдает от солнца. Мы наносим SPF-кремы на лицо, руки и зону декольте, но часто забываем защитить губы. В результате тонкая кожа воспаляется. В статье мы расскажем о симптомах солнечного ожога губ, а также о том, как их защитить и залечить.

Солнечный ожог на губах: признаки

Симптомы солнечного ожога на губах могут быть следующими:

Сухость, напряженность и легкое покалывание. Это начальные признаки, которые указывают на легкий ожог губ. Покраснение, трещины, отек, боль и жжение. Такие симптомы наблюдаются при более сильной степени ожога. Они говорят о поражении глубоких слоев кожи. Появление пузырьков. Они могут быть признаками сильного солнечного ожога или герпеса. При этом герпетическая инфекция может развиться под действием ультрафиолета, так как чрезмерная инсоляция снижает иммунитет.

Если губы систематически и длительное время подвергаются сильному воздействию ультрафиолета, то воспаление становится хроническим. С таким явлением сталкиваются страстные любители горных лыж и альпинизма.

Далее мы расскажем о домашних способах лечения солнечных ожогов на губах.

Пакет со льдом

Положите в пакет несколько кубиков льда. Заверните его в мягкое полотенце и несколько раз проведите им по губам. Это поможет охладить кожу. Не трите губы слишком сильно, особенно если они воспалены или потрескались.

Ломтики огурца

Разрежьте огурец на ломтики. Подержите их в холодильнике, а затем приложите к губам. Это средство поможет вам охладить и успокоить кожу.

Черный чай

Черный чай содержит дубильные вещества, которые снимают воспаление. Заварите чайный пакетик небольшим количеством кипятка. Настаивайте его несколько секунд. Затем извлеките пакетик, остудите его и положите в холодильник.

Наложите холодный пакетик на губы в виде компресса. Это поможет уменьшить боль и жжение.

Алоэ вера

Возьмите немного геля алоэ вера и нанесите его на губы. Это средство помогает при любых солнечных ожогах.

Аптечные препараты

При сильных ожогах следует использовать аптечные мази. Но назначать такие препараты может только врач. Обычно применяются средства с противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим эффектом.

Как предотвратить ожоги

С целью профилактики ожогов следует использовать специальные продукты для губ с SPF. Они выпускаются в виде бальзамов, помад и кремов. Эти средства содержат мочевину и пантенол, которые увлажняют и успокаивают губы.

Заключение

Губы, как и любая другая часть тела, нуждаются в защите от солнца. Берегите их от чрезмерного ультрафиолетового излучения, это поможет предотвратить ожоги.