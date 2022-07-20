Мнение: О постепенном снятии санкций с России… Кремль побеждает?

Как в народе говорят, между первой и второй — перерывчик небольшой.

Не успел ещё стихнуть вздох разочарования, по поводу «мужественного, но необходимого» решения Канады вернуть турбину от подсанкционного «Северного потока» подсанкционному же «Газпрому» (через немецкую прокладку), как пришлось вводить новые «единичные исключения», теперь уже более массовые и масштабные. Пусть и обставленные красивыми словами. Что-что, а соблюдать политес на Западе умеют.

Но что же теперь будет с Украиной, у которой было до сих пор две точки опоры в «противостоянии» с Москвой: антироссийские #санкции и западное оружие?

Европейский союз изменит санкции в отношении РФ, частично разморозив средства нескольких российских банков для торговли продовольствием. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект документа. По данным западного #СМИ, уточнённые меры подразумевают разморозку экономических ресурсов банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Акционерного банка «Россия» и ВЭБа. Также Брюссель планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций.

Это уже третье «уточнение» санкционных пакетов с начала лета, не считая злополучной турбины. Так, Еврокомиссия была вынуждена смягчить позицию относительно железнодорожного транзита подсанкционных товаров в Калининград. Чуть ранее Совет ЕС по иностранным делам в особом документе подчеркнул, что в «ЕС не запрещают импорт и перевозки сельскохозяйственных товаров, оплату российского (сельскохозяйственного) экспорта или предоставление (России) семян третьими странами, а санкции затрагивают только физических и юридических лиц, находящихся под ними». Но этого оказалось мало, и теперь экстренно введённые ограничения против российских банков приходится ослаблять, чтобы не препятствовать расчётам за российское продовольствие.

Кстати, #США на такой же шаг пошли даже чуть раньше #ЕС, и ещё 14 июля разрешили проводить банковские транзакции с Россией, если те связаны с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Попутно можно заметить, что главы европейского и американского дипломатических ведомств, Жозеп Боррель и Энтони Блинкен, публично лгали мировому сообществу, утверждая ещё в июне, что западные санкции якобы не препятствуют ни экспорту продтоваров из РФ, ни расчётам за него, ни страхованию перевозок: будь это действительно так, не потребовались бы нынешние «уточнения» и «послабления», в том числе в отношении российских банков.

Однако вопрос: что дальше. #Россия, возобновив (или расширив) поставки продовольствия на мировой рынок, вероятно, получит намного больше, чем дополнительная экспортная выручка и связанные с нею доходы бюджета. Как минимум, в мире убедятся, что вовсе не #Кремль был причиной нынешнего продовольственного кризиса. Что может поставить вопрос о том, а целесообразны ли антироссийские санкции вообще, если они так влияют на значительную часть планеты? И не пришло ли время для чисто дипломатического, а не силового разрешения главного кризиса этого года?

Не самые удобные вопросы для «коллективного Запада». Тем более, что #Китай вообще уже прямым текстом говорит: «ответственность за начало вооружённого конфликта на Украине несут #США». И это сильное продвижение вперёд: весной китайский МИД ограничивался высказываниями, что Штаты всего лишь «подкинули огромное полено в костёр конфликта». Что, если в остальной части мира начнут думать так же?

Впрочем, у Запада остаётся ещё одно средство.

Когда в 2014 году украинская армия понесла ощутимые потери на Донбассе, приключилась трагедия с «Боингом» рейса МН-17, из-за которой антироссийские санкции существенно ужесточились, а Кремль вынужденно пошёл на «Минские переговоры». Когда в 2015 году истекал срок действия самого первого пакета европейских санкций, «внезапно» взорвалась перестрелками вся линия разграничения на востоке Украины, после «Минска-2» и Дебальцево пребывавшая почти в летаргии. И санкции были продлены, а потом их пролонгация уже вошла в рутину.

Подобные примеры можно припомнить за каждый год, причём не в единичных количествах. Вплоть до того, что когда уже нынешней весной Москва и Киев как-то, пусть криво и косо, стали выходить на трек, потенциально ведущий к дипломатическому урегулированию, «случилась» Буча, похоронившая этот процесс.

Злой Рок, наверное, какой-то поставляет все эти удивительные «совпадения»…

Что он произведёт на этот раз, чтобы снова придавить всех «голубей»?

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