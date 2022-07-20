Путин: Канада задерживает турбину, потому что сама хочет выйти на рынок Европы

Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация РФ в Украине не при чем.

«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.

В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию.

Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

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