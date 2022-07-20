 

Эрдоган подтвердил продолжение сотрудничества с Россией по газу и АЭС «Аккую»

20.07.2022, 15:35, Новости дня
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Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую», сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«На данный момент отношение господина [президента РФ Владимира] Путина к нашим усилиям (по Украине) положительное. За это он даже выражает нам благодарность. Я надеюсь, что мы будем продолжать нашу солидарность в вопросе природного газа, вопросе «Аккую» и других вопросах», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.

Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – сказал он.

В 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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