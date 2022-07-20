 

Путин: России надо двигаться вперед, нельзя лишь почивать на лаврах

20.07.2022, 15:35, Новости дня
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Россия должна двигаться вперед, недопустимо только почивать на лаврах и радоваться успехам предков, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, «чтобы идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем великом славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями, при этом обязательно двигаться вперед», передает ТАСС.

«Нельзя, это абсолютно недопустимо, только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что было сделано нашими предшественниками, отцами, дедами. Нет! Безусловно, опираясь на все это богатство, на этот колоссальный опыт, достижения наших народов, надо смотреть вперед, двигаться только вперед», – сообщил Путин.

Ранее он заявил, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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